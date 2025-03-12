حصيلة مالية ممتازة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً

بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، وهذه المرة على حساب بنفيكا، ضمن برشلونة الحصول على 12.5 مليون يورو إضافية كجائزة مالية يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للوصول الى الدور ربع النهائي.

ومع حصيلة بلغت 101,563 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، يكون برشلونة قد تجاوز مدخول الـ100 مليون يورو، ويأمل في تحسين هذا الرقم إذا وصل إلى نصف النهائي والنهائي المقرر في ميونيخ يوم 31 أيار - مايو.

وبهذه الطريقة، يلتزم نادي برشلونة بما خطط له لكأس أوروبا في ميزانية السنة المالية 2024-25، ضمن سياسته المالية، التي تتضمن تقليدياً الوصول إلى ربع نهائي المسابقة القارية الكبرى ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ينتظر مباراة الاياب مع أتلتيكو مدريد نحو النهائي.

وإذا نجح برشلونة في اقصاء بوروسيا دورتموند أو ليل في المرحلة التالية من دوري الابطال، فسيحصل على 15 مليوناً إضافية لوجوده في نصف النهائي.







