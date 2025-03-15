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نجم مغربي يتعرّض للعنصرية من مدربه بسبب رمضان

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نجم مغربي يتعرّض للعنصرية من مدربه بسبب رمضان
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كرة القدم

2025-03-15 | 05:23
نجم مغربي يتعرّض للعنصرية من مدربه بسبب رمضان

تعرض لضغوط ذات طابع عنصري

أعلن النجم المغربي محسن بوريكة، مهاجم نادي سيون السويسري، أنه تعرض لضغوط ذات طابع عنصري، وتحديداً من قبل مدربه الفرنسي ديدييه تولوث، والسبب تمسكه بالصيام خلال شهر رمضان الجاري.

وانضم بوريكة إلى سيون في أيلول - سبتمبر الماضي، وقال أنه واجه العديد من الصعوبات في سويسرا، وأبرزها تعرضه إلى العنصرية "ألتزم بأداء واجباتي الدينية خلال شهر رمضان من صوم وصلاة، لكن المدرب اعترض على التزامي، وهو ما أواجهه بكل ثقة".

وكان المدرب الفرنسي منع النجم المغربي الذي انضم الى سيون آتياً من المغرب الفاسي، من المشاركة في المباراة أمام لوغانو يوم الاثنين الفائت، وأبقاه على مقاعد البدلاء بسبب الصيام.

نجم مغربي يتعرّض للعنصرية من مدربه بسبب رمضان

رياضة

كرة القدم

محسن بوريكة

سيون

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