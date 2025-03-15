بايرن ميونيخ تصدّر قائمة الأرباح في دوري أبطال أوروبا

تصدر بايرن ميونيخ الألماني قائمة الأرباح التي حصلت عليها الأندية الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحصد بايرن في المركز الأول نحو 113 مليون دولار، وتلاه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ111.406 مليوناً، ثم إنتر ميلان الإيطالي برصيد نحو 110 مليوناً ثم بروسيا دورتموند الألماني بنحو 109 مليون دولار.

وحل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، في المركز الخامس بـ108.73 مليوناً، يليه منافسه المقبل في ربع النهائي، أرسنال اإنجليزي بـ108.740 مليوناً.

وحل برشلونة الإسباني سابعاً جامعاً 107.526 مليون دولار، وخلفه أستون فيلا الإنجليزي جامعاً نحو 93 مليوناً.

ويعطي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نحو 20 مليون دولار لكل نادي يشارك في دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري التي تضم 36 نادياً، ثم نحو مليونين و200 ألفاً عن كل فوز و755 ألفاً عن كل تعادل.