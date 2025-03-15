الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بايرن ميونيخ تصدّر قائمة الأرباح في دوري أبطال أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بايرن ميونيخ تصدّر قائمة الأرباح في دوري أبطال أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2025-03-15 | 05:25
بايرن ميونيخ تصدّر قائمة الأرباح في دوري أبطال أوروبا

تصدر بايرن ميونيخ الألماني قائمة الأرباح التي حصلت عليها الأندية الثمانية

تصدر بايرن ميونيخ الألماني قائمة الأرباح التي حصلت عليها الأندية الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحصد بايرن في المركز الأول نحو 113 مليون دولار، وتلاه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ111.406 مليوناً، ثم إنتر ميلان الإيطالي برصيد نحو 110 مليوناً ثم بروسيا دورتموند الألماني بنحو 109 مليون دولار.

وحل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، في المركز الخامس بـ108.73 مليوناً، يليه منافسه المقبل في ربع النهائي، أرسنال اإنجليزي بـ108.740 مليوناً.

وحل برشلونة الإسباني سابعاً جامعاً 107.526 مليون دولار، وخلفه أستون فيلا الإنجليزي جامعاً نحو 93 مليوناً.

ويعطي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نحو 20 مليون دولار لكل نادي يشارك في دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري التي تضم 36 نادياً، ثم نحو مليونين و200 ألفاً عن كل فوز و755 ألفاً عن كل تعادل.

بايرن ميونيخ تصدّر قائمة الأرباح في دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - حارس ميسي الشخصي يتحدّى لوغان بول في الحلبة
نجم مغربي يتعرّض للعنصرية من مدربه بسبب رمضان

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حارس ميسي الشخصي يتحدّى لوغان بول في الحلبة
06:04

فيديو - حارس ميسي الشخصي يتحدّى لوغان بول في الحلبة

تتواصل فصول الأزمة القانونية بين ميسي والمقاتل لوغان بول

06:04

فيديو - حارس ميسي الشخصي يتحدّى لوغان بول في الحلبة

تتواصل فصول الأزمة القانونية بين ميسي والمقاتل لوغان بول

فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة
04:32

فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة

خلال جولة الشركة الأوروبية التي مرّت في عاصمة اقليم كاتالونيا

04:32

فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة

خلال جولة الشركة الأوروبية التي مرّت في عاصمة اقليم كاتالونيا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025