فيديو - هل يكون كويم جانينت جوهرة برشلونة المُنتظرة؟

La Masia might have just produced the next best number 10 on the planet. Quim Juyent is his name, and he is incredible 😳

pic.twitter.com/lWBemkhESF — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) March 15, 2025

كويم جانينت، مواليد 25 آذار - مارس 2007، أي أن سنّه هو 18 عاماً، يلعب في مركز الوسط المهاجم، وقد انضم الى أكاديمية لاماسيا في سنّ الـ 16 عاماً آتياً من نادي جيمناستيك مانريزا، وهو يلعب حالياً مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً ومنتخب اسبانيا للفئة نفسها.قوته البدنية تحتاج الى تصويب، وتحديداً في الصراعات الثنائية، وهو بطيء في الارتداد الدفاعي، لكنه يتمتع بمهارات مراوغة جيدة للغاية، وتفوق في مناطق الهجوم، وفهم جيد لكيفية هندسة التواصل بين الخطوط.يقال أن نجاعته في استخدام القدمين بشكل فعال للغاية في جميع مناطق الملعب، يعزز أوجه التشابه مع النجم الكبير أندريس إنييستا.