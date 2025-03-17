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فيديو - هل يكون كويم جانينت جوهرة برشلونة المُنتظرة؟

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فيديو - هل يكون كويم جانينت جوهرة برشلونة المُنتظرة؟
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كرة القدم

2025-03-17 | 02:55
فيديو - هل يكون كويم جانينت جوهرة برشلونة المُنتظرة؟

انضم الى أكاديمية لاماسيا في سنّ الـ 16 عاماً

كويم جانينت، مواليد 25 آذار - مارس 2007، أي أن سنّه هو 18 عاماً، يلعب في مركز الوسط المهاجم، وقد انضم الى أكاديمية لاماسيا في سنّ الـ 16 عاماً آتياً من نادي جيمناستيك مانريزا، وهو يلعب حالياً مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً ومنتخب اسبانيا للفئة نفسها.
قوته البدنية تحتاج الى تصويب، وتحديداً في الصراعات الثنائية، وهو بطيء في الارتداد الدفاعي، لكنه يتمتع بمهارات مراوغة جيدة للغاية، وتفوق في مناطق الهجوم، وفهم جيد لكيفية هندسة التواصل بين الخطوط.
يقال أن نجاعته في استخدام القدمين بشكل فعال للغاية في جميع مناطق الملعب، يعزز أوجه التشابه مع النجم الكبير أندريس إنييستا.





فيديو - هل يكون كويم جانينت جوهرة برشلونة المُنتظرة؟

رياضة

كرة القدم

كويم جانينت

برشلونة

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