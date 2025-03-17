جديد فضائح نيمار - حفلة صاخبة ورشى للسكوت عنها

أقام حفلة خاصة استمرت يومين

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار جونيور، أقام حفلة خاصة استمرت يومين، في منطقة داخلية في ساو باولو، بحضور عدد كبير من النساء.

وقالت عارضة الأزياء آني أواودا أنها كانت من بين المدعوات إلى الحفلة، وأنها التقت مع نيمار، وتلقت 80 ألف ريال برازيلي من والد اللاعب شخصيا، مقابل عدم نشر فيديو يفضح ما جرى.

وتعليقاً على ذلك، كتبت غابرييلا غاسبار التي تدّعي أن ابنتها ابنتها البالغة 10 سنوات هي نتاج علاقة غير شرعية ربطتها باللاعب البرازيلي على انستغرام "آمل أن يصدقني الناس الآن، من المحزن أن ينفق شخص 20 ألف ريال برازيلي على هؤلاء الفتيات، ولا يدفع ثمن تذكرة السفر لابنته إلى البرازيل لإجراء اختبار الحمض النووي".





