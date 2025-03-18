فيديو - ميسي يدوس على قميص برشلونة !!

🚨 Messi stepped on a Barcelona shirt, saw it and didn't even pick it up 😳



Cristiano Ronaldo would never do this to any jersey.



pic.twitter.com/5OqZUeTV1y — fan (@NoodleHairCR7) March 17, 2025

جدل غير متوقع تسببت به حادثة غير مقصودة، قبيل انطلاق المباراة التي انتهت الى فوز إنتر ميامي على مضيفه أتلانتا يونايتد (2-1)، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأميركي، التي سجل أحد أهدافها الثلاثة.فبينما كان ليونيل ميسي يتجه نحو أرض الملعب، ألقى أحد المشجعين قميصاً لبرشلونة يحمل اسم "البرغوث" على الأرض، فداس النجم الأرجنتيني عليه، ثم نظر الى المُدرّج وتابع طريقه.وتسبب ذلك بردود فعل مدافعة ومهاجمة، فوصف البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تصرف ميسي بأنه "غير محترم"، فيما دافع البعض الآخر عنه، معتبراً الحادثة غير مقصودة.ويعتبر ميسي رمز برشلونة الأول، حيث أمضى فيه 21 عاما، قبل أن يرحل عن النادي في صيف العام 2021، بعد مسيرة سجل خلالها 672 هدفا وصنع 303 أهداف أخرى، ليصبح هدافه التاريخي، وقد حقق 34 لقباً مختلفاً بقميص البلاوغرانا.