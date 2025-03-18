برشلونة وأوساسونا رفضا الموعد المحدد لخوض مباراتهما المؤجلة

تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق الكاتالوني كارليس مينيارو

رفض ناديا برشلونة وأوساسونا على السواء الموعد الذي حدده الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمباراة المؤجلة بينهما، التي كانت مقررة يوم الثامن من آذار - مارس، وتأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق الكاتالوني، كارليس مينيارو.

وحدد الاتحاد يوم الخميس الواقع فيه 27 آذار - مارس موعداً لإقامة المباراة، ما يتزامن مع نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وقد عبّر ناديا برشلونة وأوساسونا غضبهما من الموعد المختار، وقررا استئناف القرار.

ووفق الموعد الجديد، سوف يخوض برشلونة المباراة من دون الثنائي الدولي رونالد أراوخو ورافينيا لمشاركتهما مع أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما يتوجب على أوساسونا خوض مواجهة في اليوم التالي، 28 منه، ضد أتليتكو بلباو.

وطالب برشلونة وأوساسونا بلعب المباراة بين الجولتين 37 و38 لليغا، لكن الاتحاد الإسباني أعلن في بيانه أن الموعد المقرر هو الوحيد المتوافر، وأن إقامتها في الوقت المقترح، قد تضر بعدالة المنافسة في الأمتار الأخيرة للمسابقة.







