كومبيوتر أوبتا يحدد بطل الدوري الاسباني

كومبيوتر أوبتا للاحصاءات قام بتحديد بطل الليغا هذا الموسم

دفع فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد (4-2) بكومبيوتر أوبتا للاحصاءات، الى تحديد بطل الليغا هذا الموسم، حيث عزز البلاوجرانا فرصه في سباق لقب الدوري الى 68.5%، وقد اتسعت هذه الفجوة منذ بداية آذار - مارس.

هزيمة أتلتيكو مدريد لا تعقد فرصه في الفوز بالليغا (2.9٪) فحسب، بل تعقد أيضا فرصه في احتلال المركز الثاني في المسابقة (17.5٪).

ريال مدريد هو الفريق الوحيد الأقرب إلى فرص برشلونة في انتزاع البطولة، وقد منحه الكومبيوتر نسبة 28.5٪ للفوز باللقب.







