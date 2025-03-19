ريال مدريد يحدد هدفين محتملين لتعويض فينيسيوس جونيور

سرت الكثير من التكّهنات حول مستقبل فينيسيوس جونيور

سرت الكثير من التكّهنات حول مستقبل فينيسيوس جونيور، الذي ارتبط اسمه بالانتقال من ريال مدريد، وتحديداً إلى المملكة العربية السعودية، حيث صرّح اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في مناسبات عديدة أنه يريد البقاء في سانتياجو برنابيو لسنوات عديدة، لكن ذلك لم يوقف الشائعات.

فقد جذب اللاعب البرازيلي اهتماماً كبيراً من المملكة العربية السعوديّة، ما عكس عدم اليقين أنه سيبقى في ريال مدريد، على الرغم من أن مسؤولي النادي يشعرون بالارتياح حيال هذا الوضع، ويتوقعون أن يوقّع النجم عقداً جديداً قبل نهاية الموسم.

ومع ذلك، فإن هذه الثقة ليست كاملة، حيث بدأ مسؤولو ريال مدريد في الاستعداد للحياة بعد فينيسيوس، ووفقاً لـ”سبورت“، فإن عرضاً يفوق 250 مليون يورو سيُقبل إذا طلب اللاعب الانتقال، وفي حالة حدوث ذلك، بدأ النادي في وضع قائمة بالبدلاء المحتملين.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن الريال يفكّر حالياً في لاعبين اثنين كبدلاء محتملين لفينيسيوس جونيور، هما نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، وصانع ألعاب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

في هذه المرحلة، سيكون ويليامز هو الخيار المفضل لريال مدريد، نظراً لأنه اسباني، وأرخص سعراً، وهو بديل مماثل، بمعنى أنه يلعب في الغالب كجناح أيسر.

ومع ذلك، فإن التعاقد المحتمل مع فيرتز سيكتسب زخماً اذا حلّ تشابي ألونسو محل كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق، وهو أمر من المتوقع أن يحدث إما هذا الصيف أو الصيف المقبل.

من المؤكد أن ريال مدريد يأمل في أن تكون كل هذه الخطط بلا معنى في النهاية، حيث سيكون في حاجة ماسة إلى بقاء فينيسيوس في النادي لسنوات عديدة مقبلة.





