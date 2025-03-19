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هذا هو الطبق الذي يُسهم في لياقة كريستيانو رونالدو

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هذا هو الطبق الذي يُسهم في لياقة كريستيانو رونالدو
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كرة القدم

2025-03-19 | 02:28
هذا هو الطبق الذي يُسهم في لياقة كريستيانو رونالدو

يتكون من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطاينة، أن نجاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحفاظ على لياقته في الأربعين من عمره، طبق غير مألوف، هو "باكالهاو أ براس"، الطبق البرتغالي السريع التحضير، الذي يتكون من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض.
وبدأ رونالدو بتناول هذا الطبق بتوصية من والدته، ويقدّمه المطعم الذي يملكه في لشبونة، وهو ما قال عنه "يذكرني بطفولتي فهو يقويني".
ويسعى قائد النصر السعودي، الذي بلغ الأربعين من عمره الشهر الماضي، للحفاظ على لياقته البدنية، بغية المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال.



هذا هو الطبق الذي يُسهم في لياقة كريستيانو رونالدو

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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