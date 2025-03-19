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وفاة اللاعب الشاب .. بعدما تحوّل من لاعب الى لص محترف ثم ممثل

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وفاة اللاعب الشاب .. بعدما تحوّل من لاعب الى لص محترف ثم ممثل
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كرة القدم

2025-03-19 | 02:50
وفاة اللاعب الشاب .. بعدما تحوّل من لاعب الى لص محترف ثم ممثل

أثناء نومه عن عمر لامس 39 عاماً

أُعلن بالأمس عن وفاة بروس دومبولو، لاعب الدوري الإيطالي الأسبق، أثناء نومه عن عمر لامس 39 عاماً، بعدما لعب لأندية أنكونا وبرو فاستو الإيطاليين ومارينيان الفرنسي.
إلا أن لاعب خط الوسط السابق، المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، انغمس في عالم الجريمة، وتحول إلى لص مسلح، وحُكم عليه بالسجن لعامين وهو في العشرين من عمره، ثم سُجن ثماني سنوات لدوره في سرقة مجوهرات عام 2010.
وتحوّل دومبولو مجدداً الى عام أخر هو امتهان التمثيل، فظهر في سلسلة من البرامج التلفزيونية الفرنسية وأصبح بطلاً في برنامج (Connect 4)، وقال قبل عامين "بعض الناس يقعون في جرائم سرقة من تلقاء أنفسهم، وللأسف كنتُ واحداً منهم".
وتابع "لم أفكر حين ذهبتُ لرؤية بعض الأصدقاء الذين كانوا يقومون بأشياء غبية، فطلبتُ منهم أن يُشركوني معهم، ووجدت نفسي في عصابة لصوص مسلحين".
وقال دومبولو للتلفزيون الفرنسي "كنتُ شاباً من فيترول في مارسيليا، وُعِدتُ بمسيرة كلاعب كرة قدم محترف، لكنني سلكتُ طريقاً خاطئاً، سقطت من الأكاديمية إلى السجن، ومن ملاعب الدوري الإيطالي إلى السرقات".
وختم اللاعب الراحل "في السجن حوّلتُ نقاط ضعفي إلى نقاط قوة، وأصبحتُ ممثلاً ومنتجاً، وانخرطتُ في مكافحة العنف، وتثبت رحلتي أن بإمكان أي شخص تغيير حياته، بغض النظر عن موطنه".


وفاة اللاعب الشاب .. بعدما تحوّل من لاعب الى لص محترف ثم ممثل

رياضة

كرة القدم

بروس دومبولو

الدوري الإيطالي

أنكونا

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