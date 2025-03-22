ليس برشلونة او ليفربول .. من هو بديل ليون في كأس العالم للأندية؟

بعد أن قرر الفيفا استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية

بعد أن قرر الفيفا استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية، بسبب مخالفته لقواعد ملكية الأندية المتعددة، كونه من المجموعة نفسها (Grupo Bachuca) المالكة لنادي باتشوكا، الذي سُمح له بالمشاركة، سرت تساؤلات عن اسم النادي البديل.

ومن المتوقع أن يعلن الفيفا عن البديل قريبا، وسط ترقب لاكتشاف النادي الذي سيحصل على فرصة للمشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة خلال صيف العام الجاري، وتردد أنه قد يكون برشلونة الاسباني او ليفربول الانجليزي.

الا ان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية نفت ذلك، وأكدت أن كلوب أميركا المكسيكي سيكون بديل جاره ليون، وأن قرار اعتماد نادي أوروبي لو حصل، سيعني اختيار أياكس أمستردام الهولندي بناء على التصنيف.

وأشارت الى انه بموجب النظام، لا يمكن اختيار أكثر من ناديين من الدولة نفسها، وهو ما يمنع استدعاء البارسا لوجود غريميه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وليفربول لمشاركة مانشستر سيتي وتشيلسي، كما أن "الريدز" يتقدم على البارسا في التصنيف.







