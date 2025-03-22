الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ليس برشلونة او ليفربول .. من هو بديل ليون في كأس العالم للأندية؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ليس برشلونة او ليفربول .. من هو بديل ليون في كأس العالم للأندية؟
A-
A+

كرة القدم

2025-03-22 | 05:36
ليس برشلونة او ليفربول .. من هو بديل ليون في كأس العالم للأندية؟

بعد أن قرر الفيفا استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية

بعد أن قرر الفيفا استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية، بسبب مخالفته لقواعد ملكية الأندية المتعددة، كونه من المجموعة نفسها (Grupo Bachuca) المالكة لنادي باتشوكا، الذي سُمح له بالمشاركة، سرت تساؤلات عن اسم النادي البديل.
ومن المتوقع أن يعلن الفيفا عن البديل قريبا، وسط ترقب لاكتشاف النادي الذي سيحصل على فرصة للمشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة خلال صيف العام الجاري، وتردد أنه قد يكون برشلونة الاسباني او ليفربول الانجليزي.
الا ان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية نفت ذلك، وأكدت أن كلوب أميركا المكسيكي سيكون بديل جاره ليون، وأن قرار اعتماد نادي أوروبي لو حصل، سيعني اختيار أياكس أمستردام الهولندي بناء على التصنيف.
وأشارت الى انه بموجب النظام، لا يمكن اختيار أكثر من ناديين من الدولة نفسها، وهو ما يمنع استدعاء البارسا لوجود غريميه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وليفربول لمشاركة مانشستر سيتي وتشيلسي، كما أن "الريدز" يتقدم على البارسا في التصنيف.



ليس برشلونة او ليفربول .. من هو بديل ليون في كأس العالم للأندية؟

رياضة

كرة القدم

كأس العالم للأندية

برشلونة

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد ينتقل الى الاتحاد الأوروبي
جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

اقرأ ايضا في كرة القدم

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!
07:40

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!

تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب

07:40

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!

تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب

مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا
07:39

مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا

الغرفة التي توفي فيها مارادونا كانت قذرة جدا وفوضوية

07:39

مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا

الغرفة التي توفي فيها مارادونا كانت قذرة جدا وفوضوية

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي
07:34

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

يعلم جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً

07:34

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

يعلم جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025