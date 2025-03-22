ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!

تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب

جيرس رييس باريوس، لاعب كرة قدم فنزويلي، يبلغ من العمر 36 عاماً، تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب (سيكوت)، وهو سجن شديد الحراسة في السلفادور، والسبب الغريب أنه كان يحمل نقشاً على يده قال انه للتعبير عن شغفه بنادي ريال مدريد الاسباني.

الا ان السلطات الاميركية اتهمت الشاب بأن الوشم هو علامة تعريفية للعصابة الإجرامية المعروفة باسم Tren de Aragua، وقد دفع ثمنها بموجب عمليات الترحيل الجماعية التي قام بها الرئيس دونالد ترامب إلى السلفادور.

لن يكون الوحيد، حيث تم إرسال مجموعة من 238 فنزويلياً، من بينهم رييس، الذين استقلوا واحدة من ثلاث طائرات مستأجرة متجهة إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقالت المحامية لينيت توبين أنه تم القبض على باريوس في أيلول - سبتمبر الماضي، عندما قررت الشرطة أن وشمه كان "دليلا على عضوية العصابة"، وهو لا يشبه تصميم شعار ريال مدريد، النادي الذي كان يدعمه دائما.





