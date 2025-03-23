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أول انتصار على الإطلاق في الكلاسيكو لريال مدريد

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أول انتصار على الإطلاق في الكلاسيكو لريال مدريد
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كرة القدم

2025-03-23 | 09:54
أول انتصار على الإطلاق في الكلاسيكو لريال مدريد

ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني للسيدات

حقق ريال مدريد أول انتصار له على الإطلاق على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم.

وبقيت سيدات برشلونة في صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، ولكن على بُعد أربع نقاط من ريال مدريد، قبل ثماني جولات من نهاية البطولة.

ويعتبر هذا الفوز تاريخياً، لأن تاريخ المواجهات قبله بين الطرفين مهين، اذ التقيا 20 مرّة في كل المسابقات، انتهت جميعها كاتالونية، وسُجّل خلالها 89 هدفاً لبرشلونة مقابل 8 فقط لريال مدريد، وتخللها انتصارات كاسحة (9-1) مرتين، وجاء هذا الانتصار ليكون الاول في 21 مواجهة.

وكان برشلونة فاز في المباريات الأخيرة، (5-0) في نهائي كأس السوبر الاسباني، و(4-0) في مباراة الذهاب في الدوري، كما فاز (5-0) و(3-1) في نصف نهائي كأس الملكة، وتأهل لمواجهة أتليتكو مدريد.

أول انتصار على الإطلاق في الكلاسيكو لريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

برشلونة

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