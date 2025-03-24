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نيمار شارك صورة تسببت له بأزمة

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نيمار شارك صورة تسببت له بأزمة
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كرة القدم

2025-03-24 | 03:08
نيمار شارك صورة تسببت له بأزمة

تسببت له بالعديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي

شارك نيمار جونيور، نجم كرة القدم البرازيلية، صورة لنفسه على إنستغرام، مع متابعيه البالغ عددهم 229 مليوناً، ما تسبب له بالعديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد ظهر نيمار في الصورة وهو يرتدي قميص نادي سانت باولي الألماني، المعروف بأنه يتبنى مواقف مناهضة للفاشية والعنصرية والتمييز الجنسي، ما يتناقض مع الرسائل السياسية السابقة النجم البرازيلي.
وكان نيمار، البالغ 33 عاماً، قد دعم علنا المرشح اليميني جاير بولسونارو في حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية للعام 2022، قبل اتهامه من قبل النيابة العامة البرازيلية بمحاولة الانقلاب.
ومن المعروف أن لاعب سانتوس، ينشر صوراً متلاحقة بقمصان رياضيين آخرين وأندية في منشوراته، وآخرها هذا الأسبوع، وهو يرتدي قميص نجم كرة السلة الأميركي السابق لين إيفرسون، لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.


نيمار شارك صورة تسببت له بأزمة

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

سانت باولي

سانتوس

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