منتخب لبنان يهزم بروناي بخماسية في مستهل تصفيات كأس آسيا
تغلب منتخب لبنان على ضيفه منتخب بروناي (5-0) في أولى مبارياته ضمن الدور الثالث للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2027، المحتسبة على ارضه، في ملعب الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم اليمن وبوتان، وهما تعادلتا سلباً في نتيجة تخدم لبنان.
وسجل أهداف منتخب لبنان الذي سيطر على المباراة كل من مالك فخرو (5) من كرة رأسية، سامي مرهج (20) من كرة رأسية أخرى، مالك فخرو (23) من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها في الشباك، حسين شكرون (32) الذي راوغ يميناً وسدد كرة صاروخية هزت الشباك، ومحمد حيدر من كرة صاروخية (90).
وتتأهل المنتخبات الستة التي تتصدر المجموعات فقط إلى النهائيات من بين ٢٤ منتخباً متنافساً، لتنضم إلى 18 منتخباً حجزوا مقاعدهم في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.