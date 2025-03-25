منتخب لبنان يهزم بروناي بخماسية في مستهل تصفيات كأس آسيا

تغلب منتخب لبنان على ضيفه منتخب بروناي (5-0) في أولى مبارياته ضمن الدور الثالث للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2027، المحتسبة على ارضه، في ملعب الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم اليمن وبوتان، وهما تعادلتا سلباً في نتيجة تخدم لبنان.

