فيديو - مشجع ليفربول يُحرق قميص أرنولد انتقاماً

لم يستسغ جمهور ليفربول الإنجليزي ما تأكد في مختلف وسائل الاعلام من ان ظهير ايمن "الريدز"، اللاعب الدولي الانجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، سيغادر أنفيلد رود هذا الصيف، لينضم إلى ريال مدريد الاسباني، في صفقة انتقال حرّ.
وانتشر الخبر على نطاق واسع، ولم ينفه اي من الأطراف الثلاثة المعنية، وهو ما اعتبره بعض جمهور ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، خيانة من قبل اللاعب، الذي قرر ترك الفريق وهو عزّ النجاح.
وفي السياق، قام احد مشجعي "الريدز" بإحراق القميص الذي يحمل الرقم ٦٦، والذي حمله أرنولد خلال سنوات تواجده في أنفيلد رود، موّجهاً رسالة ساخطة اليه.