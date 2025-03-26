فيديو - مشجع ليفربول يُحرق قميص أرنولد انتقاماً

أحد الأشخاص قام بحرق قميص ارنولد مع ليفربول!🔥

pic.twitter.com/NnykWB89Ml — EPL World (@EPLworld) March 25, 2025

لم يستسغ جمهور ليفربول الإنجليزي ما تأكد في مختلف وسائل الاعلام من ان ظهير ايمن "الريدز"، اللاعب الدولي الانجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، سيغادر أنفيلد رود هذا الصيف، لينضم إلى ريال مدريد الاسباني، في صفقة انتقال حرّ.وانتشر الخبر على نطاق واسع، ولم ينفه اي من الأطراف الثلاثة المعنية، وهو ما اعتبره بعض جمهور ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، خيانة من قبل اللاعب، الذي قرر ترك الفريق وهو عزّ النجاح.وفي السياق، قام احد مشجعي "الريدز" بإحراق القميص الذي يحمل الرقم ٦٦، والذي حمله أرنولد خلال سنوات تواجده في أنفيلد رود، موّجهاً رسالة ساخطة اليه.