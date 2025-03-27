فيديو - وكيل ألفونسو ديفيز يتهم المدرب بالتسبب بإصابته

Alphonso Davies leaves the pitch with an injury…



pic.twitter.com/oWzZzrwvxR — Bayern & Football (@MunichFanpage) March 23, 2025

قال ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ، وداعا للموسم، وعلى الأرجح جزء كبير من العام 2025، وذلك بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، خلال مباراة دوري الأمم - الكونكاكاف، بين كندا والولايات المتحدة على المركز الثالث.وبعد الإصابة الخطيرة التي ستبقيه خارج الملعب لفترة طويلة، أصدر وكيل اللاعب نضال هاوس، بيانا ألقى فيه باللوم على الاتحاد الكندي لكرة القدم والمدرب جيسي مارش على ما حدث، مشيرا إلى أن الظهير الأيسر كان يعاني من الإصابة منذ مباراة نصف النهائي أمام المكسيك.وقال "لم يكن ألفونسو لائقا بنسبة 100 في المائة بعد المباراة ضد المكسيك ولم يكن من المتوقع أن يبدأ ضد الولايات المتحدة".واستهدف الوكيل، المدرب الكندي جيسي مارش بالقول "أشعر أن المدرب ضغط عليه للبدء في المباراة، وألفونسو ليس من يتراجع في تلك اللحظات، فانتهى به الأمر باللعب، وانظروا الى ماذا حدث .. في رأيي، يحتاج الاتحاد الكندي لكرة القدم إلى إدارة هؤلاء اللاعبين بشكل أفضل".