بيدري المتألق يكتسح "وسط الدوري الإسباني"

يواصل بيدري غونزاليس، لاعب برشلونة، تقديم الأداء المذهل هذا الموسم، ما وضعه في طليعة أفضل لاعبي الوسط من دون منازع في الدوري الإسباني، وربما في العالم، وهو ما دفع بمدربه الألماني هانسي فليك، الى كيل المديح له في أكثر من مناسبة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي تلا الفوز على أوساسونا بثلاثية نظيفة يوم الخميس الفائت "أقول دائماً إن بيدري هو أفضل لاعب وسط في العالم الآن، من دواعي سروري مشاهدته يلعب فهو رائع ولا يصدق".

ووفق الاحصائيات، يمتلك بيدري أعلى معدل في تقييمات لاعبي الوسط في الليغا، التي تعدّها منصة "Sofa Score" المتخصصة.

فقد بلغ متوسط تقييمات بيدري 7.56 من 10، متفوقا على أليخاندرو بايينا لاعب فياريال (7.55)، وجود بيلينغهام نجم ريال مدريد (7.50).

وشارك بيدري، 22 عاماً، في 27 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني، سجل خلالها أربع أهداف وصنع مثلها، كما خاض 43 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع سبعة.