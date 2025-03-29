إيرلينغ هالاند متهم بالإعتداء على إمرأة

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، تلقى اتهاماً قضائياً من امرأة بإصابتها بارتجاح في المخ وآلام في الرقبة.

وحدث ذلك حين وجه هالاند ممازحاً، ضربة للسيدة على مؤخرة رأسها، أثناء تأديتها لدور التميمة "مونبيم"، الكائن الفضائي الكرتوني التابع للنادي، خلال مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول - أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الى أن الموظفة شعرت بضربتين مفاجئتين على رأسها من الخلف، بينما كانت تلتقط صورة على أرضية الملعب، وقالت "اعتقدت أنني أصبت بكرة طائشة، لكنني علمت لاحقا أن من ضربني كان هالاند نفسه، حيث اقترب مني وضربني ثم اتكأ برأسه على رأسي، وشعرت بألم شديد".

وتابعت المرأة التي تقدمت ببلاغ الى الشرطة بتهمة الاعتداء "تقيأت بعد الضربة وعانيت من آلام في الرقبة وأصبت بارتجاج في المخ"، فيما قال متحدث باسم النادي "مانشستر سيتي يرفض الشكوى المقدمة في هذا الشأن، وجدنا أن أيا من الأدلة بما في ذلك لقطات الفيديو لا تدعم الادعاء بالطريقة المزعومة".