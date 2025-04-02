مدرب سبورتنغ يقارن بين كويندا ويامال

يلعب كجناح أيمن أو ظهير أيمن لنادي سبورتنغ

تحدث تياغو تيكسيرا، مدرب سبورتنغ لشبونة عن النجم الصاعد جيوفاني كويندا فقال "أرى أوجه تشابه مع لامين يامال، فقد بدأ كلاهما لعب كرة القدم الاحترافية في سن 16 و17 عاماً".

وأضاف "يامال يلعب مع إسبانيا، وكويندا تم استدعاؤه للتو من قبل البرتغال لأول مرة، وأنا متأكد من أنه سيكون لاعبا منتظماً في المنتخب الوطني لسنوات مقبلة، وسيكون نجماً في دوري أبطال أوروبا، وسوف يتحسن مع تقدم العمر ويستمر في النمو في الثقة، اذ ان لديه كل ما يحتاجه".

هو جيوفاني تشيرنو كويندا، من مواليد 30 نيسان - أبريل 2007، برتغالي من جذور تعود الى غينيا بيساو، يلعب كجناح أيمن أو ظهير أيمن لنادي سبورتنغ، وسوف ينضم إلى تشيلسي الانجليزي في العام المقبل.







