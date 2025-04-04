هانسي فليك عثر على مصدر التسريبات في برشلونة

كانت تخرج تباعاً من غرف الملابس في الموسم الماضي

يعتقد هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أنّه توصّل لمعرفة مصدر التسريبات في النادي، التي كانت تخرج تباعاً من غرف الملابس في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ويبدو أن المدرب الألماني قد نجح في انهاء هذا الأمر، بفضل الأجواء الجيدة في النادي، والنتائج القوية التي يحقّقها فليك منذ توليه المسؤولية في كاتالونيا.

فبحسب صحيفة ”لا بورتا دي نونيز“، منع فليك، الطاقم الطبي والصحفيين من دخول غرفة الطعام في ملعب التدريب أثناء تناول الفريق الأول الطعام هناك، كما تم ابعاد البعض عن الرحلات الخارجية مع الفريق.

وبدا فليك مقتنعاً بأنّ مصدر التسريبات هو من بين هذين القسمين، ليتخذ قراره، ويسمح فقط للرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو بالدخول.

من المؤكّد أنّ التغيير بين هذا الموسم والموسم الماضي كان ملحوظًا، حيث كانت تظهر كل ساعة تقريباً تحديثات من النادي، وأشارت تقارير إلى أن تشافي قام بتفتيش هواتف بعض العاملين معه في محاولة لاستئصال التسريب، وهو ما نفاه المدرّب السابق بشدة.





