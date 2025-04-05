الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني
A-
A+

كرة القدم

2025-04-05 | 03:49
فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني

عدم كونك لاعباً اساسياً منتظما لا يتعارض مع عدم كونك مهما

عدم كونك لاعباً اساسياً منتظما لا يتعارض مع عدم كونك مهما، هي حالة فيران توريس النموذجية، مع دوره في برشلونة كبديل لروبرت ليفاندوفسكي.
ومع ذلك، فهو يساهم أكثر من أي وقت مضى، بل هو حاليا أفضل هداف في كرة القدم الإسبانية، وذكرت موندو ديبورتيفو عبارة "إنه لا يذهب للصيد كثيرا، لكن القرش يعض أكثر من أي وقت مضى".
تحسن خط فيران في العام 2025. حيث سجل 14 هدفا هذا الموسم في الدوري الإسباني والكأس، بينها 11 هدفا حتى الآن هذا العام.
وفي ما يزيد قليلا عن الف دقيقة في كلتا المسابقتين، حصل فيران توريس على أفضل متوسط تهديفي، برصيد 1.19 هدف لكل 90 دقيقة، متفوقا على ليفاندوفسكي، برصيد 1.09 هدفا، وألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 0.98 هدف في كل 90 دقيقة.
ويمكن القول إن فيران هو أفضل هداف حاليا في كرة القدم الإسبانية، ففي دوري الدرجة الأولى وحده، مقارنة باللاعبين الذين لعبوا 500 دقيقة في 10 مباريات على الأقل، يسجل مهاجم برشلونة 1.02 هدفا لكل 90 دقيقة.
وبهذا، يتفوق فيران مرة أخرى على ليفاندوفسكي، الذي يتخلف قليلا بـ1.02، وكذلك كريستيان ستوني برصيد 0.96 هدف.
وفي كأس الملك، سجل فيران 5 أهداف في 4 مباريات لعبها، وهو عدد الأهداف نفسه مثل إندريك وجوليان، وفي المتوسط، لا مثيل له، حيث يضمن فيران 1.74 هدفا لكل 90 دقيقة.


فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل ينافس كريستيانو رونالدو ريال مدريد؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل ينافس كريستيانو رونالدو ريال مدريد؟
03:46

هل ينافس كريستيانو رونالدو ريال مدريد؟

قضى كريستيانو رونالدو تسع سنوات في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018

03:46

هل ينافس كريستيانو رونالدو ريال مدريد؟

قضى كريستيانو رونالدو تسع سنوات في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018

فيديو - لوحة جماهيرية مدهشة في قمّة الدوري السويسري
03:45

فيديو - لوحة جماهيرية مدهشة في قمّة الدوري السويسري

لوحات مدهشة قدمها جمهور الفريق الفائز على المُدرّج

03:45

فيديو - لوحة جماهيرية مدهشة في قمّة الدوري السويسري

لوحات مدهشة قدمها جمهور الفريق الفائز على المُدرّج

لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة
03:44

لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة

انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة من يوفنتوس

03:44

لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة

انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة من يوفنتوس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025