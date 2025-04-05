فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني

عدم كونك لاعباً اساسياً منتظما لا يتعارض مع عدم كونك مهما

عدم كونك لاعباً اساسياً منتظما لا يتعارض مع عدم كونك مهما، هي حالة فيران توريس النموذجية، مع دوره في برشلونة كبديل لروبرت ليفاندوفسكي.

ومع ذلك، فهو يساهم أكثر من أي وقت مضى، بل هو حاليا أفضل هداف في كرة القدم الإسبانية، وذكرت موندو ديبورتيفو عبارة "إنه لا يذهب للصيد كثيرا، لكن القرش يعض أكثر من أي وقت مضى".

تحسن خط فيران في العام 2025. حيث سجل 14 هدفا هذا الموسم في الدوري الإسباني والكأس، بينها 11 هدفا حتى الآن هذا العام.

وفي ما يزيد قليلا عن الف دقيقة في كلتا المسابقتين، حصل فيران توريس على أفضل متوسط تهديفي، برصيد 1.19 هدف لكل 90 دقيقة، متفوقا على ليفاندوفسكي، برصيد 1.09 هدفا، وألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 0.98 هدف في كل 90 دقيقة.

ويمكن القول إن فيران هو أفضل هداف حاليا في كرة القدم الإسبانية، ففي دوري الدرجة الأولى وحده، مقارنة باللاعبين الذين لعبوا 500 دقيقة في 10 مباريات على الأقل، يسجل مهاجم برشلونة 1.02 هدفا لكل 90 دقيقة.

وبهذا، يتفوق فيران مرة أخرى على ليفاندوفسكي، الذي يتخلف قليلا بـ1.02، وكذلك كريستيان ستوني برصيد 0.96 هدف.

وفي كأس الملك، سجل فيران 5 أهداف في 4 مباريات لعبها، وهو عدد الأهداف نفسه مثل إندريك وجوليان، وفي المتوسط، لا مثيل له، حيث يضمن فيران 1.74 هدفا لكل 90 دقيقة.





