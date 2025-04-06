فينيسيوس جونيور عادل الرقم القياسي لأهداف رونالدو

عادل فينيسيوس جونيور الرقم القياسي لمواطنه رونالدو نازاريو مع ريال مدريد بهدف في خسارة النادي أمام فالنسيا.وأصبح فينيسيوس جونيور أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في ريال مدريد، إلى جانب أسطورة "السيليساو" رونالدو، عندما سجل هدفه رقم 104 في قميص "لوس بلانكوس"، في خسارة الفريق (1-2) أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت.وحقق رونالدو هذا الإنجاز في العام 2007، واحتاج إلى 177 مباراة للوصول إليه، فيما احتاج فينيسيوس جونيور إلى 303 مباراة لتحقيقه.وبعد المباراة، نشر "فيني" على إنستغرام رد فعله على معادلة رقم رونالدو، وكتب "يوم مميّز، إنه لشرف لي أن أحمل نفس عدد أهداف مثلي الأعلى، ومعاً نحن البرازيليان أصاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ هذا النادي، جئت إلى هنا وأنا طفل، وهو من علمني طريق المرمى ... شكراً على النصائح والطمأنينة".وخاض اللاعب البرازيلي مباراة مريرة أمام فالنسيا حيث أهدر ركلة جزاء في بدايتها، إلا أنه عوض عن ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 50.لكن احتفالات "اللوس بلانكوس" لم تدم طويلاً، حيث سجل هوجو دورو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليتأخر ريال مدريد اربع نقاط عن غريمه اللدود ومتصدر الدوري برشلونة.