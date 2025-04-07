بالفيديو - لاعب بلد الوليد يفقد أعصابه ويعتدي على زميله

🤯 No hay imagen que defina mejor la temporada del Valladolid que esta.



Luis Pérez intentando PEGAR a Juanmi Latasa pic.twitter.com/g2mi30xbAh — Diego Otero (@diegootero22_) April 6, 2025

قام لويس بيريز بإهانة خوانمي لاتاسا خلال هزيمة جديدة لبلد الوليد، الفريق المتذيّل للدوري الإسباني، واضطر إلى الإمساك به لمنع تفاقم الموقف أكثر من ذلك.خرجت الأمور عن السيطرة على دكة بدلاء بلد الوليد، ففي الدقيقة 69 من المباراة ضد خيتافي، حين بدأ لاتاسا، الذي كان قد تمّ إخراجه من الملعب قبل وقت قصير، ولويس بيريز في اشتباك ساخن على مقاعد بدلاء الفريق.قال المهاجم "نحن لا نفعل أي شيء .. اصمت، أنت مجرد آلة للكلام"، لينفعل الظهير الأيسر بشكل جنوني ويوجه لكمات لزميله في الفريق، وكان لا بد من تدخل زميل ثالث لمنع تفاقم الموقف أكثر من ذلك.هذه الواقعة المؤسفة، التي حدثت خلال الهزيمة (0-49 أمام خيتافي، عكست الموسم الكابوسي الذي يمر به بلد الوليد، الذي بات محكوماً عليه بالهبوط برصيد 16 نقطة فقط.