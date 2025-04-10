البرازيلي رافينيا ينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي

قد يقود فريقه إلى التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

عادل رافينيا الرقم القياسي الذي حققه ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب فريقه برشلونة على ضيفه بوروسيا دورتموند.

فاز البارسا على دورتموند (4-0) ليضمن أفضلية كبيرة قبل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل في ألمانيا، وتألق لامين يامال بلحظات سحرية وهدف، لكن رافينيا سجّل وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتعني مشاركة رافينيا في الأهداف الثلاثة أنه عادل رقم ميسي كأكثر لاعب مشاركة في الأهداف (19) في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل الأرجنتيني 19 مشاركة تهديفية في موسم 2011/2012 في حين يمتلك الجناح البرازيلي المتألّق 12 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في دوري الأبطال هذا الموسم.

ومع الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على دورتموند، من المحتمل أن يكون لدى رافينيا ثلاث مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليضيفها إلى رصيده الرائع، وسيضع نصب عينيه الآن الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو الذي سجل 21 هدفاً مع ريال مدريد في موسم 2013/2014.

ويقدم رافينيا المنضم من ليدز يونايتد موسما رائعا، حيث سجل أيضا 13 هدفا في الدوري، وقد يقود فريقه إلى التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





