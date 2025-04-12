ليفربول يقدم صلاح بفيديو "القصة سوف تستمر"

” والقصة لسه مستمرة “



— فيديو اعلان تجديد عقد محمد صلاح رسمياً مع ليفريول!❤️🇪🇬 pic.twitter.com/DJVzYmFAiC — EPL World (@EPLworld) April 11, 2025 🇪🇬



حساب البريميرليغ الرسمي يضع اجمل هدف لصلاح في كل موسم لعب فيه مع ليفربول



pic.twitter.com/Op5iQdhoar — EPL World (@EPLworld) April 11, 2025

قدّم نادي ليفربول الإنجيزي فيديو للإعلان عن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، يدخل فيه اللاعب الأبرز الى ملعب أنفيلد رود وهو يتحدث عن قيمة المكان والمدينة، مع عرض للحظات من مسيرته، وينتهي بجلوسه على كرسي العرش في منتصف الميدان.وقال صلاح "أحب وجودي هنا، حصلت على أجمل السنوات في مسيرتي المهنية هنا، أتمتع بحياتي هنا، وأتمتع بكرة القدم، عائلتي تشعر أنها في المنزل، نتمتع بكل لحظة في المدينة، وكل لحظة في النادي".وأضاف "إنها لحظة مميزة دائماً حين نلعب في أنفيلد، فليس هناك مكان كهذا، حيث لا تشعر بالدفء كما فيه، الأغنية قبل المباريات، وكل ما يتعلق به، وكل لحظة حين تسجل هدفاً وينشدون أغنيتي، هو أمر مميز .. والقصة سوف تستمر".ويفترض أن تستمر حقبة صلاح، البالغ 32 عاما، مع ليفربول إلى عقد من الزمان، بعدما وقع عقدا جديدا معه، دون أن يكشف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عن مدته، مع أن اللاعب ألمح إلى أنه سوف يبقى في آنفيلد لمدة عامين آخرين.وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن صلاح سوف يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بينما ذكرت إذاعة "توك سبورت" أن العقد الجديد يصل إلى 400 ألف إسترليني في الأسبوع، مع احتساب الحوافز الإضافية.