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هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟

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هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟
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كرة القدم

2025-04-12 | 01:49
هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟

شارك أنسو فاتي في الدقائق العشر الأخيرة لأول مرة منذ فترة طويلة

في المباراة الأخيرة لبرشلونة الاسباني، التي سحق فيها بروسيا دورتموند الألماني (4-0) في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، شارك أنسو فاتي في الدقائق العشر الأخيرة، لأول مرة منذ فترة طويلة.
في الماضي، كان فاتي نجماً رئيسياً في برشلونة، حتى أنه مُنح الرقم 10، قبل أن تتوالى عليه الاصابات، وعاد الى ناديه بعد اعارة، ولم يجد له مكاناً في التشكيل الاساسي.
وبالأمس، قال هانسي فليك، أن فاتي تحسن كثيراً ويتدرب بقوة على مستوى عالي، فهل جاء الوقت ليعود قطعة في تشكيلة المدرب الألماني، وهل نراه قريباً في مواجهة ليجانيس الليلة في الدوري الاسباني، أو في مواجهة دورتموند في إياب الدور ربع النهائي من دوري الابطال ليلة الثلاثاء المقبل؟.



هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟

رياضة

كرة القدم

أنسو فاتي

برشلونة

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