كومبيوتر أوبتا يمنح أرسنال الأفضلية لنيل لقب دوري أبطال أوروبا

منح كومبيوتر أوبتا، الشركة المتخصصة بإحصاءات كرة القدم، نادي أرسنال الانجليزي الأفضلية لنيل لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.
وتبعاً لتقييم إحصائي، منح الكومبيوتر نادي أرسنال نسبة 24% لحصد اللقب، مقابل 22% لإنتر ميلان الايطالي، و21% لبرشلونة الاسباني.
وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي رابعاً بنسبة 18%، أمام بايرن ميونيخ الألماني وله 3%، فيما أعطي ريال مدريد الاسباني نسبة 1% فقط لنيل اللقب.
وتقام يوم الثلاثاء مباراتين في اياب ربع النهائي، فيلعب برشلونة مع مضيفه بروسيا دورتموند الالماني (4-0) ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على استون فيلا الانجليزي (3-1).
ويلعب مساء الاربعاء، ريال مدريد مع ضيفه أرسنال (0-3) وانتر ميلان مع ضيفه بايرن ميونيخ الفائز خارج ارضه (2-1).