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ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية

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ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية
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كرة القدم

2025-04-13 | 03:35
ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية

قرر عدم تجديد عقده مع فريقه حين ينتهي بنهاية الموسم الحالي

دخل ليفربول الإنجليزي وانتر ميلان الايطالي في مزاحمة مع برشلونة الإسباني على صفقة مجانية، ونتحدث هنا عن اللاعب الدولي الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، الذي قرر عدم تجديد عقده مع فريقه، حين ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وفيما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول يتابع تألق اللاعب، الذي سيكون أول مهاجم ينتقل إلى الريدز مجانا بعد 18 عاما، منذ ضم أندريه فورونين من باير ليفر كوزن الألماني عام 2007، أشارت تقارير أن إنتر ميلان يبدو النادي الأكثر استعدادا للتعاقد معه.
وكشفت هذه التقارير أن ممثلي النادي الإيطالي اجتمعوا قبل أيام مع محيط اللاعب البالغ 25 عاماً، الذي سجل 23 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة، وعرضوا الانتقال لخمسة مواسم براتب قدره 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع.
وبينما لم يتحرك النادي الكاتالوني، أبدى جوناثان ديفيد في أكثر من مناسبة رغبته في اللعب لبرشلونة "نشأتُ وأنا أشاهد مباريات الدوري الإسباني، وأود اللعب هناك يوما ما، وبرشلونة هو الفريق الذي شجعته منذ صغري، عندما تكبر وأنت تشجع فريقاً، تحلم باللعب معه".



ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية

رياضة

كرة القدم

ليفربول

انتر ميلان

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جوناثان ديفيد

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