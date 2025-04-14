الفرق الأكثر جريــاً في دوري أبطال أوروبا

دراسة لأكثر الفرق "ركــضاً" خلال الأدوار الأولى من دوري أبطال أوروبا

قدم موقع 433 دراسة لأكثر الفرق "ركــضاً" خلال الأدوار الأولى من دوري أبطال أوروبا، الذي وصل الى محطة إياب الدور ربع النهائي، يوميّ الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتبين من الدراسة، أن لاعبي انتر ميلان الايطالي هم الأكثر جرياً، بإجمالي 125.6 كيلومتراً، يليهم بايرن ميونيخ الألماني بـ123 كيلومتراً، وبرشلونة الإسباني بـ115.7 كيلومتراً.

رابعاً، حل أرسنال الإنجليزي (113.9 كلم) ثم بروسيا دورتموند الألماني (11.8 كلم) وأستون فيلا الإنجليزي (108.5 كلم) وباريس سان جيرمان الفرنسي (108.2 كلم)، وأخيراً ريال مدريد الإسباني (101.2 كلم).

وتقام الثلاثاء مباراتي بروسيا دوتموند مع برشلونة (0-4) وأستون فيلا مع باريس سان جيرمان (1-3)، ويلعب الأربعاء ريال مدريد مع أرسنال (0-3) وانتر ميلان مع بايرن ميونيخ (2-1).







