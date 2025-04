فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

استضاف البيت الأبيض احتفالا بأبطال كرة القدم الأميركية، جامعة ولاية أوهايو، ومع اقتراب الحدث من نهايته، وقف جميع الحاضرين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب في صورة لا تنسى.

آنذاك، حدثت أكثر اللحظات غير المتوقعة، وهي اللحظة التي ميزت الاحتفال بأكمله، حين كان نائب الرئيس جي دي فانس على وشك حمل كأس البطل، عندما انهار الكأس فجأة، فتجهم وجه الرئيس غضباً.

كان فانس، وهو من مواليد ولاية أوهايو، الفريق الذي فاز باللقب الوطني بعد هزيمة نوتردام 34-23، هو النجم غير المتوقع، وهو اتخذ نهجا فكاهيا تجاه الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر ، "لم أكن أرغب في أن يحصل أي ناد بعد ولاية أوهايو على الكأس، لذلك قررت كسرها".

Ohio State’s championship trophy breaks in two after JD Vance picks it up during White House celebration.pic.twitter.com/slr2NGMbwt

— Pop Base (@PopBase) April 14, 2025

JD Vance just broke apart the College Football Playoff National Championship trophy on live television. pic.twitter.com/nQt8yPgtiI