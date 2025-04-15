الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب
A-
A+

كرة القدم

2025-04-15 | 01:50
فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

استضاف البيت الأبيض احتفالا بأبطال كرة القدم الأميركية

استضاف البيت الأبيض احتفالا بأبطال كرة القدم الأميركية، جامعة ولاية أوهايو، ومع اقتراب الحدث من نهايته، وقف جميع الحاضرين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب في صورة لا تنسى.

آنذاك، حدثت أكثر اللحظات غير المتوقعة، وهي اللحظة التي ميزت الاحتفال بأكمله، حين كان نائب الرئيس جي دي فانس على وشك حمل كأس البطل، عندما انهار الكأس فجأة، فتجهم وجه الرئيس غضباً.

كان فانس، وهو من مواليد ولاية أوهايو، الفريق الذي فاز باللقب الوطني بعد هزيمة نوتردام 34-23، هو النجم غير المتوقع، وهو اتخذ نهجا فكاهيا تجاه الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر ، "لم أكن أرغب في أن يحصل أي ناد بعد ولاية أوهايو على الكأس، لذلك قررت كسرها".

Ohio State’s championship trophy breaks in two after JD Vance picks it up during White House celebration.pic.twitter.com/slr2NGMbwt

JD Vance just broke apart the College Football Playoff National Championship trophy on live television. pic.twitter.com/nQt8yPgtiI

 

فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

رياضة

كرة القدم

دونالد ترامب

جي دي فانس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال
00:57

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

يستعد النادي الملكي بحثا عن عودة تبدو أكثر صعوبة من المعتاد

00:57

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

يستعد النادي الملكي بحثا عن عودة تبدو أكثر صعوبة من المعتاد

الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ
00:56

الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

كان رمزا للهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية

00:56

الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

كان رمزا للهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025