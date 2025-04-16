لاعبٌ واحد هزّ عرش برشلونة خمس مرات

نجح بروسيا دورتموند الالماني في تسجيل فوز معنوي

نجح بروسيا دورتموند الالماني في تسجيل فوز معنوي (٣-١)، في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، إلا ان ذلك لم يمنع تأهل برشلونة الاسباني إلى نصف النهائي من المسابقة، لفوزه ذهاباً (٤-٠).

لكن اللافت في الأمر، ان دورتموند سجل في هذه النسخة من دوري الأبطال خمسة أهداف في مرمى البرسا، اثنين في المباراة التي انتهت في دور المجموعات (٣-٢) لمصلحة الفريق الكاتالوني، وثلاثة في مباراة الأمس، والمثير انها جميعها جاءت بتوقيع لاعب واحد هو سيرهو جيراسي.

فقد نجح الغيني الدولي، البالغ ٢٩ عاماً، في تخطي البرازيلي رافينها، لاعب البرسا، وانفرد بصدارة عرش هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال بـ 13 هدفاً.







