فيديو - جيش أصفر إسباني يغزو ملعب نادٍ انجليزي مغمور

Local fans were surprised to see 100 Spaniards turn up at a non-league game 😅



See below to find out why they made the trip to watch Harborough Town 👇 pic.twitter.com/tGixMO9Rjz — Match of the Day (@BBCMOTD) April 18, 2025

نزل جيش من مشجعي كرة القدم الإسبان لتشجيع نادٍ صغير لا يلعب في الدوريات الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تاركين المشجعين مذهولين، والفضل في ذلك كله يعود إلى قناة على يوتيوب.فقد أصيب مشجعو هاربورو تاون بالذهول، عندما تم استقبالهم بجيش أصفر مكون من أكثر من 100 إسباني، كان الطاغي خلال مواجهة هاربورو مع سانت آيفز، مجموعة من المشتركين في قناة يوتيوب إسبانية مخصصة لكرة القدم الإنجليزية، بدأت الآن في ترتيب الرحلات.وقال ألفارو سانز، وهو مشجع من مدريد لنادي هاربورو تاون في حديث لبي بي سي إنّ بعض المشجعين المحليين فوجئوا تماماً، و"ربما تساءلوا عما يفعله 100 إسباني هناك".وتأسّست قناة (La Media Inglesa -LMI) الإسبانية على يوتيوب على يد إيلي أولارت المولود في برشلونة، وهي تغطي مباريات كرة القدم الإنجليزية للمشجعين الناطقين بالإسبانية في جميع أنحاء العالم.وفي العام 2018، اتخذت القناة خطوة تقديم رحلات إلى المملكة المتحدة حتى يتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات من المدرّجات.وأراد أوليارت تحويل نادٍ إنجليزي محلي صغير إلى نادٍ له قاعدة جماهيرية عالمية، وبعد مناقشات مع أندية الدوري الأدنى المختلفة، استقر أوليارت ومشتركيه على هاربورو تاون.