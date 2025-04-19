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دعماً لفلسطين وسلمى .. اليوتيوبير المصري سحب استثماره في النادي الانجليزي

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دعماً لفلسطين وسلمى .. اليوتيوبير المصري سحب استثماره في النادي الانجليزي
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كرة القدم

2025-04-19 | 07:55
دعماً لفلسطين وسلمى .. اليوتيوبير المصري سحب استثماره في النادي الانجليزي

بعد أيام قليلة من بدء تجربته مع كرة القدم الإنجليزية

بعد أيام قليلة من بدء تجربته مع كرة القدم الإنجليزية، وتحديداً بإنضمامه إلى قائمة ملاك نادي داغنهام آند ريدبريدج، الناشط في دوري الدرجة الخامسة، أنهى "اليوتيوبر" المصري، مروان سري رحلته.
وأراد مروان سري تحقيق حلمه بامتلاك نادٍ في لندن، وهو ما حصل بالفعل، بالتزامن مع تعيين مواطنته، صانعة المحتوى، سلمى مشهور في منصب مديرة التطوير والمشاركة في النادي، وهي التي اشتهرت بمدونات الفيديو عن المباريات في الملاعب الإنجليزية.
ولكن، بعد أيام قليلة على ذلك، أعلن مروان سري انسحابه من ملكية داجنهام، احتجاجاً على قرار النادي إقالة سلمى مشهور دون توضيح الأسباب، ليتبيّن أن القرار جاء على خلفية منشورات قديمة لها، داعمة للقضية الفلسطينية.
وقال سري في مقطع فيديو على فيسبوك "أعلن رسمياً انسحابي من ملكية نادي داغنهام وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي، لن نتنازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر".





دعماً لفلسطين وسلمى .. اليوتيوبير المصري سحب استثماره في النادي الانجليزي

رياضة

كرة القدم

داغنهام آند ريدبريدج

مروان سري

سلمى مشهور

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