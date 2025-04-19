هؤلاء هم المتنافسون على جائزة الكرة الذهبية 2025

من المتوقع أن يترك شهر نيسان - أبريل الجاري والشهر المقبل أيار - مايو بصماتهما الحادة على الصراع على جائزة الكرة الذهبية 2025 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

فبعد فوز برشلونة بكأس السوبر الإسباني، وتصدّره ترتيب الدوري الإسباني، ووصوله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان من الطبيعي ان الثلاثي رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي يتصدرون المراكز الثلاثة الأولى في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

ويحتل رافينيا حالياً صدارة المرشحين كونه سجل 28 هدفاً وصنع 22 في 48 مباراة، يليه يامال بتسجيله 14 هدفاً وصناعته 21 في 45 مباراة، ثم ليفاندوفسكي بتسجيله 40 هدفاً وصناعته 3 في 47 مباراة.

كذلك، بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي والسوبر المحلي، وتأهله إلى نهائي كأس فرنسا، ونصف نهائي دوري الأبطال، كان من المنطقي أن نجمه عثمان ديمبلي بات مرشحاً جدياً، وهو الرباع في الترشيحات.

ومع تراجع اثنين من أبرز اللاعبين المتنافسين على الجائزة، حيث حلّ محمد صلاح خامساً، وكيليان مبابي سادساً، يتوقع أن يدخل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على الخط، ففريقه انتر ميلان في نصف نهائي دوري الابطال، وفي نصف نهائي كأس ايطاليا بمواجهة ميلان (1-1 ذهاباً)، ويتصدر الدوري الايطالي.

وينتظر أن يعلن في شهر تشرين الثاني - أكتوبر المقبل عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وتستند معايير الاختيار وفق ما ذُكر الى عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة والألقاب.