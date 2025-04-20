فيديو - غيوكيرس سجل 43.6% من أهداف سبورتنغ !!

🇸🇪🎩 Viktor Gyökeres (26) with a hat-trick for Sporting last night. Free-kick to secure it. 🤩 pic.twitter.com/1EhYDi3cvg — EuroFoot (@eurofootcom) April 19, 2025

واصل اللاعب السويدي فيكتور غيوكيرس، تألقه مع فريقه سبورتنغ لشبونة، ونجح في قيادته الى فوز صريح على ضيفه موريرنسي بثلاثية سجلها بنفسه مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 30 من الدوري البرتغالي.وبهذا الفوز، احتفظ سبورتنغ بالصدارة برصيد 72 نقطة، بفرق الأهداف عن بنفيكا، قبل أربع جولات فقط على نهاية البطولة، علماً أن الجولة 33 ستكون صاخبة وهامة، اذ تجمع القطبين في مباراة قد تكون فاصلة لتحديد البطل، ما لم يتعثر أحدهما قبل ذلك.أما غيوكيرس، 26 عاماً، فرفع عدد أهدافه الى 34 من أصل الأهداف الـ78 التي سجلها فريقه، أي أنه سجل منفرداً 43.59% من أهداف سبورتنغ، فيا لها من نسبة مذهلة.