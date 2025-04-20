داني أولمو يسخر من ريال مدريد بعد "ريمونتادا" برشلونة

كان كل شيء يشير الى أن الفريق الكاتالوني في طريقه للهزيمة

عند الدقيقة 61، تقدّم سلتا فيغو على مضيفه برشلونة بفضل "هاتريك" بورخا ايغليسياس، وكان كل شيء يشير الى أن الفريق الكاتالوني في طريقه للهزيمة.

ولكن تبديلات المدرب هانسي فليك، وردّة الفعل المجنونة من البرسا قلبت الطاولة، ففي غضون خمس دقائق (63 و67) سجل البديل داني أولمو وصنع البديل لامين يامال كرة التعادل لرافينيا، الذي اكمل "الريمونتادا" بهدف النقاط الثلاث الغالي من علامة الجزاء (90+7)، اثر خطأ على اولمو.

بعد المباراة، سُئل داني أولمو، نجم برشلونة، على الهواء مباشرة "كيف حققتم الريمونتادا؟"، فأجاب "لم نُقفل السقف" ...

وكان الدولي الاسباني يسخر في ردّه من الضجيج الذي أحدثه إعلام الغريم ريال مدريد قبيل استقباله أرسنال الانجليزي في ربع نهائي إياب دوري أبطال أوروبا، حيث تم اقفال سقف ملعب سانتياغو برنابيو، وتوّعد الضيوف بـ"ريمونتادا" لم تحصل، اذ خسر "الملكي" (1-2) بعد خسارته (0-3).

كذلك، كتب برشلونة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "هكذا تكون الريمونتادا" مع إشارة "قبضة يد"، في إشارة أخرى لنجاحه تكراراً وفشل ريال مدريد في العبور الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.







