فيديو - احتفالات بيرنلي بالصعود تحولت الى اشتباكات

It all kicked off between the players at Turf Moor after the final whistle! 😳😳

pic.twitter.com/9YacK8Ergl — Second Tier podcast (@secondtierpod) April 21, 2025

بعد فوزه على شيفيلد يونايتد، ضمن بيرنلي الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن احتفالاته تحوّلت إلى حالة من الفوضى والاشتباك بين اللاعبين والجماهير التي اجتاحت ملعب تيرف مور.ففي يوم دراماتيكي للغاية في التشامبيونشيب، ضمن كل من ليدز يونايتد وبيرنلي الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزين حاسمين، إذ حقق الاول انتصاراً كبيرا على ستوك سيتي (6-0)، وسجل الثاني فوزاً صعباً على شيفيلد يونايتد (2-1).واحتفل جمهور ولاعبي الناديين، واجتاح بعض مشجعي بيرنلي أرض الملعب، بمجرد إطلاق صافرة نهاية الوقت الذي حسم صعودهم إلى دوري الدرجة الممتازة، واقتربوا من اللاعبين للتصوير، ما ادى الى انفلات الامور تماماً.وتتجه الأنظار إلى المراكز من الثالث وحتى السادس في دوري الدرجة الاولى، لمعرفة أي الاندية التي ستضمن مكاناً في الأدوار الإقصائية، والافضلية حالياً لكل من شيفيلد يونايتد وسندرلاند وبريستول سيتي وكوفنتري.