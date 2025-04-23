فيديو - نتفليكس تصدر "بايلا فيني" عن حياة فينيسيوس جونيور

Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.



Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN — Netflix (@netflix) April 22, 2025

أصدرت "نتفليكس" مقطعا دعائيا جديدا لفيلم فينيسيوس جونيور الوثائقي، تحت عنوان "بايلا، فيني"، وهو الذي كانت أعلنت عن العمل عليه في تشرين الثاني - نوفمبر 2024.ويحتفي الفيلم بمسيرة نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، وسوف يُعرض لأول مرة في 15 أيار - مايو.في المقطع الدعائي الأخير، يُمكن رؤية العديد من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، مثل تيبو كورتوا وتوني كروس وكريم بنزيمة، وهم يُشيدون بالجناح البرازيلي.كما يظهر في الفيلم الوثائقي أساطيرٌ مثل روبرتو كارلوس ورونالدو، كما سُمع فينيسيوس في أحد المقاطع، وهو يقول "أتخذ من رونالدو وليبرون جيمس قدوةً لي، وأبذل قصارى جهدي لأقدم أفضل ما لدي.في الفيلم، سوف يتمكن المشجعون من إلقاء نظرة من وراء الكواليس على حياة البرازيلي، وكيف شق طريقه من ساو جونكالو في البرازيل إلى أنجح نادٍ في أوروبا.