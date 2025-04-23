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إلغاء مباراة والسبب "براز في حذاء الحكم" !!

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إلغاء مباراة والسبب &quot;براز في حذاء الحكم&quot; !!
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كرة القدم

2025-04-23 | 02:18
إلغاء مباراة والسبب "براز في حذاء الحكم" !!

عثر أحد الحكام على براز في داخل حذائه

أُلغيت مباراة كرة قدم شعبية في انجلترا، بعد أن عثر أحد الحكام على براز في داخل حذائه، بين شوطي المباراة.
ووقعت هذه الحادثة المُقززة يوم سبت عيد الفصح، في المباراة بين أولد مالتون سانت ماري ومالت شوفل ضمن دوري يورك الممتاز لكرة القدم.
فبعد شوط أول حماسي، وتقدّم شوفل، متصدر جدول الترتيب، بنتيجة (2-1)، اكتشف الحكم خلال الاستراحة، أن شخصا ما دخل غرفة تغيير ملابسه، وتبرز في حذائه الرياضي الأسود.
وعلى الرغم من عدم تحديد هوية الجاني، فقد ألغى الحكم المباراة على الفور، مُشيرًا إلى مخاوفه على سلامته، فيما باشر اتحاد نورث رايدنج، المُشرف على دوري يورك، تحقيقًا في الأمر قبل اتخاذ قرار بشأن العقوبات.




إلغاء مباراة والسبب "براز في حذاء الحكم" !!

رياضة

كرة القدم

أولد مالتون سانت ماري

مالت شوفل

دوري يورك الممتاز

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