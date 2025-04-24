إفلاس سلسلة مطاعم يملكها هاميلتون ودي كابريو

يملكها لويس هاميلتون وليوناردو دي كابريو

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن سلسلة مطاعم "نيت برغر"، التي يملكها بطل سباقات الفورمولا وان لويس هاميلتون والممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي كابريو، والمتخصصة في تقديم البرغر النباتي، أغلقت فرعاً لها في الولايات المتحدة الأميركية وجميع فروعها في المملكة المتحدة.

وتقرر اقفال السلسلة التي افتتحت في العام 2019، لتقدم وجبات نباتية بنسبة 100%، بسبب خسائر قاربت ثمانية ملايين جنيه إسترليني، ما تسبب في فقدان 150 شخصاً لعملهم.

وكانت سلسلة مطاعم "نيت برغر" تأسست في لندن، ثم أنشأت فروعاً أخرى في ميلانو الإيطالية ونيويورك الأميركية، وهو الذي تم اغلاقه الصيف الماضي، أما فروع بريطانيا الثمانية، فجرى اغلاق نصفها في العام 2023 والنصف الثاني مؤخراً.







