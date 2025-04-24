فيديو - رجل المباراة نال هدية غريبة .. خروف صغير !!

🇳🇴😅 Meanwhile in Norwegian football... Bryne FK gifted a player a lamb for winning the Man of the Match award. 🐑❤️ pic.twitter.com/KWwYp8dbJe — EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2025

اتخذ الفريق النرويجي براين أف كي مرة أخرى نهجا غريبا لمكافأة لاعبه البارز، حيث حصل المدافع أكسل كريجر على لقب رجل المباراة في فوز فريقه الأخير (3-1) على هوغيساند الجولة الثالثة من بطولة النرويج.وكان هذا الفوز بمثابة لحظة تاريخية للنادي، حيث حصل على أول نقاط له في الدرجة الأولى منذ 22 عاما، ولعب كريجر البالغ من العمر 27 عاماً، دورا محوريا في المباراة وتحقيق الفوز، فنال جائزته الغريبة، وهي خروف صغير !!.الجدير بالذكر أن براين احتل المركز الثاني في الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وهو إنجاز سمح له بالعودة إلى قسم النخبة لأول مرة منذ 21 عاما.وفي وقت سابق، حصل لاعب آخر في برين، هو حارس المرمى جان دي بوير، على مكافأة فريدة من نوعها عبارة عن أربع صواني من البيض لإنجاز مماثل في مباراة ضد بودو / جليموت.