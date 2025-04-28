فيديو - برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة توالياً

يخوض برشلونة الاسباني نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الخامسة توالياً في 24 أيار - مايو في لشبونة، بعد تكرار فوزه على تشيلسي الإنجليزي، وهذه المرة على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

فبعد فوزه في برشلونة (4-1)، كرر الفريق الكاتالوني الانتصار بالنتيجة نفسها في إياب نصف نهائي المسابقة، ليتأهل الى النهائي الخامس في دوري أبطال أوروبا للسيدات، والسادس في تاريخه.

في النهائي الأوّل، ضدّ أولمبيك ليون في بودابست عام 2019، خسر برشلونة (1-4) أمام الفريق الفرنسي، ثم بعد ذلك بعامين، فاز في نهائي جوتنبرج (4-0) على تشيلسي.

وفي العام 2022، في تورينو، خسر برشلونة أمام أولمبيك ليون (1-3)، لكنه فاز (3-2) في العام التالي في مواجهة فولفسبورج في آيندهوفن، وفي موسم 2023-24، فاز على أولمبيك ليون في بلباو بنتيجة (2-0).

في المقابل، ضيّع أولمبيك ليون التأهل الى القمّة، حين خسر أمام أرسنال يوم الأحد في نصف النهائي الآخر، ما يعني أن برشلونة سيواجه النادي الانجليزي في نهائي المسابقة الذي يقام في لشبونة، البرتغال، في 24 أيار - مايو.

وفي حين فاز برشلونة بثلاثة ألقاب، وليون بثمانية، حصد أرسنال اللقب مرة واحدة فقط تحت مُسمّى كأس الاتحاد الأوروبي للسيدات (2007)، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى دوري أبطال أوروبا في العام 2010.