جهاز تحليلي كبير رافق فليك في نهائي كأس ملك إسبانيا

استعان بفريق تحليليّ كبير خلال المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا

ذكرت ريليفو في تقرير لها أن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، استعان بفريق تحليليّ كبير خلال المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، التي حسمها (3-2) على حساب غريمه الأزليّ ريال مدريد في مدينة إشبيلية.

وتألف الجهاز التحليليّ من سبعة أشخاص، تم منحهم أربع أجهزة كومبيوتر وكاميرا، وكانوا يزودون فليك بتقاريرهم تباعاً خلال المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (2-2)، قبل أن يحسمها الفرنسي جول كوندي في الدقيقة 116.







