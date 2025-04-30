صورة - باتريس إيفرا يستعد لنزاله الاول في فنون القتال المختلطة

ترك كرة القدم في العام 2018

من المتوقع ان يظهر لاعب كرة القدم السابق في مانشستر يونايتد وفرنسا باتريس إيفرا لأول مرة في فنون القتال المختلطة.

ويتدرب اللاعب البالغ من العمر 43 عاماً، والذي ترك كرة القدم في العام 2018، مع نجم PFL وصديقه سيدريك دومبي

وكتب إيفرا، الذي فاز بـ81 مباراة دولية مع فرنسا، على وسائل التواصل الاجتماعي "سيختارون خصمي، وقد سألوني من هو الذي أريد مواجهته، فقلت لهم لويس سواريز"، وأضاف ممازحاً "سأدفع من جيبي، ويمكنه حتى أن يعضني ".

وفي خلال استعداداته، تلقى ايفرا زيارة من ضيف غير متوقع، هو نجم منتخب فرنسا السابق بول بوجبا، الذي حضر داعماً ومشجعاً.









