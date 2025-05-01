رقم مذهل .. حصد لقبه الرابع عشر توالياً

ليس ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول أو أرسنال

ليس ريال مدريد أو برشلونة، ليفربول أو أرسنال، بايرن ميونيخ أو بايرليفركوزن، وليس باريس سان جيرمان أو انتر ميلان أو نابولي .. إنه لودوجوريتس.

فقد توج لودوجوريتس مرة جديدة بطلاً للدوري في بلغاريا، حيث تفوق برصيد 76 نقطة في الصدارة على منافسه الوحيد ليفسكي صوفيا، الذي جمع 62 نقطة.

إلا أن التتويج لم يكن بحدّ ذاته بيت القصيد، بل عدد المرّات، والمتتالية منها بشكل خاص، فقد حصد لودوجوريتس لقبه الرابع عشر توالياً منذ سيطرته المحلية المطلقة في الموسم 2011-2012.

ويبقى لودوجوريتس ثالثاً في ترتيب الأندية الحائزة على اللقب، اذ يسبقه سسكا صوفيا بـ31 لقباً، ثم ليفسكي صوفيا بـ26 لقباً.







