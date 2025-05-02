رقم غريب لمانشستر يونايتد في اليوروبا ليغ

تغلب مانشستر يونايتد الانجليزي على مضيفه أتليتك بلباو الاسباني

بالأمس، تغلب مانشستر يونايتد الانجليزي على مضيفه أتليتك بلباو الاسباني (3-0) في سيناريو غير متوقع على الإطلاق، ووضع قدماً في نهائي يوروبا ليغ، الذي يمكن أن يشهد مواجهة انجليزية خالصة، بعد فوز توتنهام (3-1) على ضيفه بودو - غليمت النرويجي.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف للبرازيلي كاسيميرو، ثم حصل على ركلة جزاء وطرد لداني فيفيان، مدافع بلباو، فسجل برونو فرنانديش الذي عاد وأضاف الهدف الثالث.

اللافت بحسب أوبتا للاحصاءات، أن مانشستر يونايتد سجّل حتى الآن، 19 هدف في سبع مباريات لعبها في مسابقة يوروبا ليغ، أي أكثر بهدف مما سجّل في 15 مباراة لعبها هذا العام 2025 في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.







