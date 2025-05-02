هل يُحطّم برشلونة رقمه المُسجّل في العام 2000؟

في موسم 1999/2000، أعلى رقم يُسجّله نادٍ في موسم واحد

في موسم 1999/2000، نجح برشلونة بقيادة مدربه الهولندي لويس فان خال في تسجيل 45 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو أعلى رقم يُسجّله نادٍ في موسم واحد.

آنذاك، تصدر برشلونة المجموعة الثانية على حساب فيونرتينا الايطالي وأرسنال الانجليزي وآيك أثينا اليوناني، محققا انتصارات وتعادلين، مسجلاً 19 هدفاً.

في الدور الثاني، تصدر برشلونة المجموعة الاولى، بخمس انتصارات وتعادل، مسجلاً 17 هدفاً، على حساب بورتو البرتغالي وسبارت براغ التشيكي وهيرتا برلين الالماني.

في ربع النهائي، خسر برشلونة أمام تشيلسي الانجليزي (1-3) لكنه سحقه اياباً (5-1)، قبل أن ينهار في نصف النهائي ويخسر أمام ابن بلده فالنسيا (1-4) ويهزمه ايابا (2-1).

بالحصيلة، سجل برشونة 45 هدفاً في 16 مباراة، متقدماً على بايرن ميونيخ الالماني (43 هدفاً في موسم 2019-202) وريال مدريد الاسباني (41 في موسم 2013-2014) وليفربول الانجليزي (41 في موسم 2017-2018).

في الموسم الجاري، سجل برشلونة 28 هدفاً في ثماني مباريات في الادوار الاولى، ثم تغلب على بنفيكا البرتغالي (1-0) و(3-1) وعلى بروسيا دورتموند الالماني (4-0) وخسر امامه (1-3)، وتعادل مع انتر ميلان الايطالي (3-3) في ذهاب نصف النهائي، اي انه سجل 12 هدفاً في الادوار الاقصائية.

وبإجمالي 40 هدفاً، يكون برشلونة على بُعد خمسة أهداف من تحطيم رقمه الذاتي، وهو أمر ممكن اذا ما سجّل في مرمى انتر ميلان اياباً، ووصل الى النهائي وسجل، فهل يفعل ذلك؟.





