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فيديو - "لا ماسيا" نبعٌ لا ينضب وجديده آدم قاروال

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فيديو - &quot;لا ماسيا&quot; نبعٌ لا ينضب وجديده آدم قاروال
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كرة القدم

2025-05-03 | 02:24
فيديو - "لا ماسيا" نبعٌ لا ينضب وجديده آدم قاروال

"لا ماسيا" ليس لها نهاية

"لا ماسيا" ليس لها نهاية، إنها مصنع حقيقي للمواهب، ويبدو أن "إنتاجها" للاعبي كرة القدم لا ينضب، وآخر من انضم إلى قائمة اللاعبين الشباب "الذين لمستهم العصا السحرية" هو آدم قاروال، لاعب برشلونة تحت 13 عاما.
يبرز جناح برشلونة، الألماني من أصل مغربي، بمراوغته وأهدافه بأنقى أسلوب "حر"، فكرة القدم الخاصة به مذهلة بقدر ما هي غير تقليدية، أسلوب يحاول مدربو "لا ماسيا" الاعتناء به قدر الإمكان لجعله متوافقا مع المتطلبات التكتيكية لكرة القدم اليوم.
وصل آدم إلى برشلونة في العام 2023 من أيندهوفن ولم يستغرق الوكيل خورخي مينديز وقتا طويلا لتجنيده، مكتشفاً أسلوبه الفريد، على الرغم من عمره، وهو لاعب يعشق لاعبين مثل لامين وباو كوبارسي .. ومن يدري ما إذا كان سيتمكن من السير على خطاهما والوصول إلى الفريق الأول قريباً.



فيديو - "لا ماسيا" نبعٌ لا ينضب وجديده آدم قاروال

رياضة

كرة القدم

لا ماسيا

آدم قاروال

برشلونة

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